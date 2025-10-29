Pemex recupera 2,51 millones de litros de crudo tras el derrame en un río de México

Pemex precisó que, tras poco más de una semana del derrame, "ha recuperado 2 millones 519.100 litros de hidrocarburo en diez puntos estratégicos ubicados a lo largo del río Pantepec y sus afluentes".

Esto como parte de los trabajos de atención a la fuga registrada en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero, en el municipio de Álamo Temapache.

También informó que se mantienen en labores 755 trabajadores de Pemex, de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y el Gobierno del Estado de Veracruz.

Pemex también aseguró que continúa con las acciones de responsabilidad social orientadas al bienestar de las comunidades afectadas y para ello mantiene la operación diaria de las cuatro Unidades Médicas Móviles (UMM), tres en Álamo Temapache y una más en Poza Rica, para ofrecer atención médica de primer nivel a la población.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hace una semana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno de México informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) supervisaba labores de limpieza y acciones de atención al derrame de hidrocarburo en el citado río.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el río Pantepec, que forma parte de la cuenca del río Tuxpan, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, se registró un derrame de hidrocarburo derivado de una fuga en un oleoducto de la estatal Pemex, afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz, hace dos semanas.

Entre las medidas implementadas están la instalación de barreras de contención reforzadas sobre el río, la operación de equipos de bombeo para recuperación en sitio del hidrocarburo y el control del derrame así como la reparación total del ducto.