Putin anuncia una prueba exitosa del sumergible atómico ruso no tripulado Poseidón

"Ayer realizamos una nueva prueba de otro sistema prometedor, el submarino no tripulado Poseidón, también de propulsión nuclear", dijo el jefe del Estado en una reunión con militares heridos en la guerra de Ucrania transmitida por la televisión estatal.

Putin destacó que "por primera vez fue posible no solo lanzarlo desde un submarino portador utilizando un motor auxiliar, sino también poner en marcha su sistema de propulsión nuclear, con el que el aparato navegó durante un cierto período de tiempo".

Destacó que la potencia del Poseidón "supera significativamente" las del misil intercontinental Sarmat, capaz de portar 10-15 ojivas nucleares de guiado individual, y que entrará pronto en servicio en las fuerzas nucleares.

"Además, por velocidad, por la profundidad en que navega este aparato no tiene análogos en el mundo y difícilmente los tendrá próximamente", aseguró Putin.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente ruso insistió en que el ensayo de este arma es un "enorme éxito" y destacó como su gran ventaja que el propulsor atómico del Poseidón es "cien veces más pequeño" que el reactor nuclear de un submarino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ensayo del submarino atómico no tripulado siguió al efectuado el pasado día 21 del misil de crucero Burevéstnik, también del propulsión nuclear, que según Putin tiene un "alcance ilimitado".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó recientemente a Putin a dejar de ensayar misiles y detener de una vez por todas la guerra en Ucrania.