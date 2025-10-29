Reino Unido pagó casi 570 euros al etíope acusado de agresión sexual antes de deportarlo

Un portavoz de Downing Street -residencia oficial y oficina del primer ministro británico- dijo que el pago a Hadush Gerberslasie Kebatu, de 36 años, se debía a una "decisión operativa" para evitar el riesgo de retrasar su devolución y los altos costes que supondría cancelar el viaje, que habrían supuesto miles de libras, recogen medios británicos.

De acuerdo con el Home Office -ministerio del Interior británico-, Kebatu llegó este miércoles a Etiopía sin derecho a regresar al Reino Unido, después de haber sido escoltado por cinco personas en un vuelo que salió desde territorio británico el martes por la noche.

La información del pago salió a la luz este miércoles, después de que tanto el vice primer ministro y titular de Justicia británico, David Lammy, como la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood anunciasen que habían llevado a cabo la deportación del etíope.

"Kebatu ya está de vuelta en Etiopía -donde pertenece-. Agradezco a los colegas del Home Office su rápida deportación", escribió Lammy.

El etíope, que llegó en patera al Reino Unido el 29 de junio y fue en un primer momento alojado en el Hotel Bell de Epping, a las afueras de Londres, fue condenado en septiembre a 12 meses de prisión por agredir a una niña de 14 años tras entrar en el país en junio.

El pasado viernes fue liberado por error de una prisión de Essex (sureste de Inglaterra), cuando en realidad debía ser retenido a la espera de su deportación, lo que motivó una intensa operación de búsqueda que culminó el pasado domingo, día 26, con su detención en el norte de Londres.

"El error de la semana pasada jamás debió ocurrir y comparto la indignación pública. Agradezco a la policía la rápida detención del señor Kebatu y a la ciudadanía por su vigilancia", señaló en una nota la ministra de Interior, Shabana Mahmood.

"Me complace confirmar que este despreciable delincuente sexual infantil ha sido deportado. Nuestras calles son más seguras gracias a ello. Si vienes a este país a cometer delitos, te expulsaremos", dijo.