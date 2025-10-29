Rusia derriba 100 drones sobre su territorio, seis de ellos en las cercanías de Moscú

Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, donde los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 46 aparatos no tripulados ucranianos.

El mando militar ruso indicó que seis drones, cuatro de los cuales se dirigían hacia Moscú, fueron abatidos en la proximidades de la capital rusa.

Las defensas antiaéreas rusas la pasada noche derribaron drones ucranianos sobre trece regiones del país, así como sobre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Debido a los ataques con drones, las autoridades dispusieron la suspensión temporal de las operaciones de los 14 aeropuertos, incluidos tres de Moscú -Shemetiévo, Domodiédovo y Zhukovski-, los que reanudaron sus actividades una vez que cesó la amenaza para la seguridad de los vuelos.

El exministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigu, ha admitido que el número de ataques de drones ucranianos se ha incrementado considerablemente.

"Si hace dos años hablábamos de unidades, luego fueron decenas y ahora hablamos de cientos", dijo ayer el alto cargo ruso, pero recalcó que solo uno de cada cien drones ucranianos alcanza objetivos en el territorio ruso.

Los ataques ucranianos se intensificaron después de que la semana pasada se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que éste adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato.

En los últimos siete días, de acuerdo con los partes del mando militar ruso, la defensas antiaéreas han derribado casi 800 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio del país.