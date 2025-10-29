Rusia y Venezuela debaten diálogo interparlamentario ante amenazas de Estados Unidos

"Nuestra asociación estratégica se basa en los principios de la amistad, respeto mutuo, ausencia de dobles raseros y la no injerencia en los asuntos internos", dijo Volodin en un comunicado publicado por la Duma.

Según la nota oficial en la conversación "se abordó el desarrollo futuro del diálogo interparlamentario de ambos países".

Volodin recordó que la Duma ratificó por unanimidad el pasado 21 de octubre el acuerdo entre Rusia y Venezuela sobre asociación estratégica y cooperación, posteriormente firmado por el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Esto nos compromete a mucho. Por mi parte en el marco del parlamentarismo debemos fortalecer nuestra interacción, apoyar legislativamente las decisiones aprobadas entre los jefes de Estado de Rusia y Venezuela", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Moscú, aliada tradicional de Caracas, le ha expresado su apoyo ante el despliegue naval estadounidense y el hundimiento de varias lanchas de presuntos narcotraficantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rusia y Venezuela firmaron en mayo de este año un tratado de asociación estratégica, que amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Esta semana Putin promulgó la ley de ratificación del tratado, algo que hizo su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el pasado día 8.

Según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, el despliegue de efectivos navales estadounidenses en el Caribe, frente a Venezuela, ya es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991).