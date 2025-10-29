San Vicente y las Granadinas celebrarán elecciones generales el 27 de noviembre

Así lo dejó saber Gonsalves en la noche del martes durante un evento político del gobernante Partido Laborista de Unidad (ULP, en inglés), titulado 'Mitin Fuerte Laborista'.

"Ahora es decisión de nuestra gente libre y democrática en unas elecciones libres y justas para escoger entre el ULP y el Nuevo Partido Democrático (NDP, en inglés)", acentuó Gonsalves, de 79 años.

Los nuevos 15 integrantes al Parlamento se elegirán el 10 de noviembre próximo.

El ULP, a su vez, buscará gobernar el país por sexto término seguido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El colectivo ganó la quinta elección consecutiva en 2020 por margen de 9-6, cuando triunfó en el distrito de North Leeward por un solo voto luego de un recuento de votos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, ese mismo año el partido perdió el voto popular por primera vez desde el año 1998.

El principal opositor de Gonsalves será Goodwin Friday, de 66 años, quien ha representado al Distrito de Granadinas del Norte desde el año 2001 y buscará ser el primer ministro del país por segunda ocasión.

En el año 2020, Friday falló en desembarcar a Gonsalves, cuatro años después de comenzar a presidir el NPD.