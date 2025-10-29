Sanidad de Gaza eleva a 104 los muertos, 66 mujeres y niños, en ola de ataques de Israel

Según un comunicado de Sanidad gazatí, en los ataques de las últimas horas se han registrado también 253 heridos, incluidos 78 niños y 84 mujeres.

Desde que entró en vigor el alto el fuego en el encave el pasado 10 de octubre, los datos de Sanidad muestran que el Ejército israelí ha matado a un total de 211 personas en la Franja y causado heridas a otras 597. Además, 482 cuerpos fueron recuperados de entre los escombros de la devastada Franja.

El total de muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja el 7 de octubre de 2023, tras los ataques de Hamás en territorio israelí, asciende así a 68.643, según la estadística del ministerio, dependiente del Gobierno gazatí del grupo islamista.

Esta es la segunda vez que Israel emprende una ola de ataques en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego. La otra ocasión fue el 19 de octubre, cuando mató a 45 personas tras afirmar que miembros de Hamás habían atacado a sus tropas y matado a un militar.

En esta ocasión, Israel esgrime que Hamás mató a un soldado israelí en una emboscada que lanzaron ayer en Rafah, en el extremo sur de la Franja, mientras el grupo palestino desmiente haber participado en nuevos combates, como también lo hizo el 19 de octubre.