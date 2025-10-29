Sheinbaum asegura que "no hay razón" para cancelar vuelos por parte de Estados Unidos

“El AIFA está funcionando bien y no hay razón para que se limiten los vuelos hacia los Estados Unidos”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana pidió a las autoridades estadounidenses respeto a la decisión soberana del Gobierno mexicano de trasladar los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA, a las afueras de la capital mexicana.

“Lo decimos además con toda certeza: México no es piñata de nadie. A México se le respeta”, enfatizó.

Sheinbaum fue tajante al asegurar que su gobierno no está de acuerdo con la decisión del Departamento de Transporte estadounidense y recordó que el traslado de las operaciones de carga fue una “decisión soberana” basada en razones de seguridad y protección civil, debido a la saturación del aeropuerto capitalino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba muy saturado (…) ponía en riesgo a los pasajeros. Por eso se construyó el AIFA y se tomó la decisión de mover la carga dedicada por razones de seguridad”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presidenta aseguró que todas las empresas, incluidas las estadounidenses, “están felices” con la operación en el AIFA y que no existe afectación a la competencia.

“No hay un solo reclamo de ninguna empresa”, dijo, al tiempo que pidió a la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) realizar un análisis sobre el tema.

Sheinbaum informó que instruyó al canciller mexicano solicitar una reunión con autoridades estadounidenses, incluido el Departamento de Estado, para revisar la decisión y sus fundamentos.

“Le pedí al canciller que se comunicara con el secretario Marco Rubio para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el Departamento de Transporte, para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno”, señaló.

Sheinbaum agregó que su Gobierno mantiene una relación de “buen entendimiento” con el presidente de EE.UU. Donald Trump y confió en resolver el diferendo mediante el diálogo.

“Hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos (…) lo que queremos es respeto y que se analice conjuntamente”, dijo.

La presidenta adelantó que este viernes se reunirá con representantes de Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris para conocer su postura sobre las restricciones y que buscará un encuentro con funcionarios estadounidenses la próxima semana, una vez que regresen de una gira en Asia.

“Creemos que vamos a llegar a un buen entendimiento y tiene que haber respeto a las decisiones de México que tienen que ver con la seguridad de los pasajeros, de los pilotos y de todos los que utilizan las aerolíneas de Estados Unidos y de México”, zanjó.