Sólo dos de cada diez artistas en festivales de música latinos son mujeres, revela estudio

Las cifras provienen de un estudio de Ruidosa, organización liderada por la cantautora chilena Francisca Valenzuela, presentado en la capital mexicana, en colaboración con los sellos de música digital Believe y Tunecore.

Con datos de 2022 a 2024, el informe concluyó que solo el 20 % de las presentaciones cuentan con mujeres solistas o bandas integradas exclusivamente por mujeres, tras analizar 400 carteles de 60 festivales a gran escala en la región.

De esas artistas, solo el 1 % son cabezas de cartel de los festivales bajo lupa en México, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay, además de eventos latinos en Estados Unidos.

Sumado a ello, otro estudio apuntó que solo dos de cada 10 puestos de liderazgo dentro de la industria son ocupados por mujeres, tras examinar la presencia femenina en 114 empresas clave de la industria musical en 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Olea consideró que “no es una sorpresa que la toma de decisiones sea basada desde una visión y un filtro más masculino”, por lo que destacó la necesidad de provocar un cambio desde dentro del sistema para ver resultados en los escenarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que necesitamos es darle un poco de diversidad a esa visión. Ahí yo creo que vamos a poder causar un impacto en la representación de mujeres en festivales”, expuso.

La directiva detalló que las mujeres ocupan solo el 12 % de los altos cargos y el 24 % en los puestos de liderazgo en general.

Apuntó que “las brechas más amplias” se observan en sellos discográficos (17 %) y en la música en vivo (9 %), que son “los sectores de mayor poder de decisión sobre la visibilidad artística”.

En ese sentido, destacó que las áreas digitales, como el streaming, presentan el mayor equilibrio (44 % de representación femenina), además de que son las que cuentan con más programas a favor de la equidad de género.

“Para mí, eso es una esperanza”, expresó.

Para Olea, esta diferencia notable en las áreas digitales se debe a que las plataformas tienen menos de 20 años y tienen un sistema y una propuesta distinta “más democrática” a la que puede acceder una diversidad de artistas.

Olea indicó que a raíz de las conclusiones de los informes, surge “la necesidad de un monitoreo continuo, una promoción del liderazgo femenino y políticas activas de inclusión del cuidado”.

Finalmente, consideró que “el cuándo” dependerá de qué tan rápido y profundo avance la política de inclusión en las empresas.

“Hay dos personas en el lineup (cartel) ahora, pero yo te puedo apostar que podemos llegar a cinco”, concluyó.