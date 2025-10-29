Trump afirma que "nunca" ha visto un huracán como Melissa y promete ayuda para Jamaica

"Nunca había visto cifras así. Hace un rato vi que los vientos alcanzaban las 195 millas por hora (314 kilómetros por hora). Nunca había visto algo así. Literalmente está derribando todo a su paso", dijo ante la prensa a bordo del Air Force One, mientras volaba hacia Corea del Sur desde Japón.

El mandatario subrayó que "normalmente" no se producen huracanes de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, y aseguró que Estados Unidos está listo para ofrecer ayuda "humanitaria" a Jamaica.

"Tenemos que hacerlo, así que estamos observando la situación de cerca y listos para actuar. Está causando un daño enorme en este mismo momento, mientras hablamos", apuntó.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró este martes el país como "zona catastrófica", tras el impacto de Melissa, huracán de categoría 5 que disminuyó a 3, horas después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, en sus siglas en inglés), más de 530.000 clientes, alrededor del 77 %, se encuentran sin servicio eléctrico en el país.

Hasta ahora, los municipios con mayores daños son Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde muchas comunidades siguen aisladas y las carreteras están intransitables.

Al menos nueve personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa en su paso por el Caribe, tres de ellos en Jamaica, otros tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana.