Trump confirma que no se reunirá con Kim Jong-un durante su visita a Corea

Trump dio estas declaraciones durante un almuerzo con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque dijo que mantiene su compromiso de lograr la paz en la península de Corea.

El mandatario concluirá por tanto su gira en Asia este jueves con una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, y luego regresará a Washington.

"Conozco muy bien a Kim Jong-un. Nos llevamos muy bien. Realmente no pudimos acordar el momento. El presidente Xi viene mañana, y eso es muy importante para el mundo, para todos nosotros", dijo Trump ante Lee.

"Estoy deseando verlo, y ese era realmente nuestro objetivo para esta visita, pero tendremos otras visitas y trabajaremos muy duro con Kim Jong-un y con todo el mundo para solucionar las cosas", agregó.

El presidente estadounidense había dicho durante la semana que podría aprovechar su gira por Asia para reunirse con Kim, pero este miércoles dijo que intentará lograr que este encuentro se produzca en un futuro.

"La península coreana, sé que oficialmente están en guerra, pero veremos qué podemos hacer para solucionar todo esto", dijo.

Lee, quien asumió el cargo en junio y es más partidario del diálogo con Pionyang que su antecesor, elogió los esfuerzos del republicano.

Lamentó, sin embargo, que Kim haya sido incapaz de ver "las verdaderas intenciones" de Trump.

Antes de aterrizar en Corea del Sur, Trump ya había rebajado las expectativas de verse con el líder norcoreano durante su visita, aunque declaró ante la prensa que espera reunirse con él "en un futuro no muy lejano".

El pasado lunes, había dejado en manos de Kim la posibilidad de verse: "Me llevo muy bien con Kim Jong-un, me gusta él y yo le gusto a él. Si quiere reunirse conmigo, estaré en Corea del Sur", declaró.

Durante su primer mandato, Trump se reunió tres veces con Kim, entre 2018 y 2019, y ambos protagonizaron un histórico apretón de manos en la zona desmilitarizada de la península de Corea, aunque las conversaciones no lograron concretar un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.