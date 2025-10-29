Trump vuelve a esquivar a Carney: "No vinimos a Corea del Sur para reunirnos con Canadá"

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles verse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de Corea del Sur, como ya lo hizo el fin de semana durante la cumbre del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia.