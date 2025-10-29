Trump y Xi llegan al aeropuerto surcoreano de Busan para su reunión

Trump aterrizó en el aeropuerto internacional de Gimhae alrededor de las 10:15 hora local (02:15 GMT), tras desplazarse en helicóptero desde la próxima ciudad de Gyeongju, donde se celebra la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Xi, quien viajó desde Pekín, llegó en un avión de Air China poco después, según la Casa Blanca y de acuerdo con información de la agencia oficial Xinhua.

Trump y Xi se reunirán pocos días después de que representantes comerciales de ambos países acordaran en Kuala Lumpur (Malasia) el domingo, en la quinta ronda de negociaciones desde abril, un "acuerdo preliminar" para aliviar las tensiones comerciales.

No se conocen los detalles de dicho acuerdo, pero se espera que los dos mandatarios extiendan la tregua arancelaria que vence en noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actualmente, Washington aplica aranceles del 30 % a los productos chinos y Pekín del 10 % a los estadounidenses, tras haber alcanzado picos del 145 % y 125 %, respectivamente, cuando Trump inició en abril la guerra arancelaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump, además, ya ha avanzado que espera "bajar" los aranceles a China porque cree que pueden ayudar a Washington "con la situación del fentanilo".

Los líderes podrían también sellar un acuerdo definitivo para garantizar el futuro de TikTok en Estados Unidos, ya que la legislación del país norteamericano obliga a la aplicación a desvincularse de su matriz china, ByteDance, para continuar operando, al considerar esos vínculos una amenaza a la seguridad nacional.