Ucrania contradice a Putin y niega que sus tropas estén rodeadas en Kúpiansk

Kiev, 29 oct (EFE).- El Mando de las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano negó este miércoles que sus tropas estén rodeadas por los rusos en la ciudad nororiental de Kúpiansk, en la provincia de Járkov, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, pidiera su rendición junto a las fuerzas que luchan en Pokrovsk, en Donetsk.