Ucrania detiene a un exinstructor militar europeo que trabajaba presuntamente para el FSB

“Según la investigación, este extranjero proporcionaba información oficial sobre las Fuerzas de Defensa de Ucrania y preparaba ataques terroristas”, dice la nota emitida por el SBU ucraniano.

Según el comunicado, el detenido llegó a Ucrania a comienzos de 2024 con el objetivo de entrenar a ucranianos recién movilizados para ir a la guerra, aunque no se precisó si había viajado al país a título particular o en otras condiciones.

Siempre según el SBU, el sospechoso abandonó su trabajo como instructor a los pocos meses y se ofreció como espía en Ucrania a los servicios secretos rusos mediante anuncios que publicaba en canales prorrusos en internet.

Una vez consiguió entrar en contacto con el FSB, pasó información sobre otros instructores extranjeros presentes en Ucrania con los que había estado previamente en contacto. El supuesto espía también habría entregado a los rusos las coordenadas de diversos centros de entrenamiento del sur de Ucrania, donde se ofrecía como instrucción a nuevos reclutas, según el SBU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los agentes rusos con los que trabaja le dieron instrucciones para fabricar un explosivo y le trnsladaron las coordenadas de un depósito de armas del que este presunto espía habría robado una pistola con dos cargadores, dice la nota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el SBU, el detenido se enfrenta a una pena de hasta doce años de cárcel.