Un civil muerto y seis heridos en región rusa de Bélgorod tras ataque de drones ucranianos

"Durante los nuevos ataques terroristas del Ejército ucraniano murió un civil, seis resultaron heridos", señaló en su canal de Telegram.

Según Gladkov, el incidente ocurrió en la ciudad de Shebékino, donde falleció un hombre tras ataques de drones FPV ucranianos contra una empresa local.

"En nombre de los habitantes de nuestra región y en el mío propio, expreso las más sinceras condolencias a sus familiares y allegados", escribió.

Añadió que otros tres fueron heridos por las esquirlas, uno en estado de extrema gravedad ha sido trasladado a un hospital de la capital regional, Bélgorod, mientras los dos restantes, uno de ellos también grave, están siendo atendidos en el hospital local.

La explosión de los drones dañaron dos edificios de la empresa, indicó.

Además, los drones ucranianos atacaron las localidades de Novaya Tavolzhanka del distrito Shebékino y Zamostie, del distrito de Graivoron.

En la primera localidad fueron heridas dos personas, una mujer y un hombre, mientras que en la segunda resultó herida una mujer, indicó.

Prácticamente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el Ejército ucraniano ataca periódicamente las regiones fronterizas de Briansk, Bélgorod y Kursk.

Estas regiones, a diferencia de otros territorios más alejados de Ucrania, no solo son atacados por drones de ala fija y de largo alcance, sino por drones FPV semejantes a los usados en el frente de batalla.