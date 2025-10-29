Un detenido en Italia por generar con IA más de 900 imágenes pornográficas de menores

El acusado, que se enfrenta a un delito de producción de pornografía infantil, creó las imágenes con modelos generativos de IA desde su casa con "un sofisticado sistema tecnológico".

Según la Policía, el sistema podía generar imágenes "extremadamente realistas, tanto que resultaba difícil distinguirlas de fotografías auténticas", aunque sin correspondencia con la realidad.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia de una organización internacional para la protección de menores en internet, coordinada por la Fiscalía de Venecia.

A través de un análisis forense digital y de datos informáticos, los investigadores pudieron identificar al hombre, que fue detenido por agentes del Centro de Operaciones de Ciberseguridad veneciano.

Un día antes, la periodista italiana Francesca Barra denunció la difusión de imágenes pornográficas falsas suyas generadas por IA en una plataforma dedicada a los llamados 'deep nudes', fotografías manipuladas digitalmente que muestran desnudos.

Según medios italianos, también ha sido víctimas de esta web, que opera a nivel mundial, actrices, políticas y figuras mediáticas como Britney Spears, Taylor Swift o Sydney Sweeney.

No se trata, sin embargo, del único portal de este tipo. En Italia, las autoridades han desmantelado recientemente varias páginas y grupos que difundían imágenes alteradas mediante IA o photoshop, como Phica.eu o, de índole parecida, el grupo de Facebook 'Mia Moglie' ('Mi Esposa' en italiano), en el que hombres compartían fotos íntimas de sus parejas sin su consentimiento.