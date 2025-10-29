Un joven afgano de 22 años acusado de asesinato tras un triple acuchillamiento en Londres

Safi Dawood, originario de Afganistán y residente en Uxbridge, fue imputado por el asesinato de Wayne Broadhurst, de 49 años, que fue atacado mientras paseaba a su perro y murió en el acto por las heridas de arma blanca.

Dawood y Broadhurst no se conocían, precisó la Met en un comunicado.

Las otras dos víctimas que fueron apuñaladas durante el incidente, un hombre de 45 años que permanece hospitalizado con "lesiones que le cambiarán la vida" y un niño de 14 años que ya ha sido de alta, sí eran conocidos del acusado, precisaron las autoridades.

Además del cargo por el asesinato de Broadhurst, la Met también imputó a Dawood dos más por los intentos de asesinato de las otras dos personas y otro por posesión de arma blanca.

La Policía arrestó en el lugar de los hechos a Dawood, quien fue evaluado al ingresar en custodia policial y requirió atención hospitalaria tras sufrir un problema de salud.

Se prevé que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, este jueves.

El Ministerio del Interior británico confirmó esta semana que el sospechoso había entrado en el Reino Unido metido en un camión en noviembre de 2020 y se le había concedido asilo y permiso de residencia en 2022, si bien no estaba alojado en ningún hotel de migrantes o instalaciones del Gobierno.