Veinticinco estados demandan al Gobierno de Trump frente a suspensión de ayuda alimentaria

Según la demanda, unos 42 millones de estadounidenses corren el riesgo de perder sus ayudas alimentarias a partir del 1 de noviembre, cuando se agoten los fondos federales.

El Departamento de Agricultura (USDA) ha señalado que no recurrirá a fondos de emergencia para mantener activo el programa, lo que ha generado alarma entre los gobiernos estatales y las organizaciones que combaten la inseguridad alimentaria.

Los demandantes sostienen que la suspensión del programa "es contraria a la ley y arbitraria" bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, y aseguran que la decisión está causando un daño irreparable a los estados y a millones de familias vulnerables.

La acción judicial busca que un juez federal obligue al USDA a utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la continuidad de las ayudas.

Entre los estados que presentaron la demanda figuran California, Nueva York, Illinois, Pensilvania, Oregón y Washington, además de otros como Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Nueva Jersey.

El SNAP es uno de los principales programas de asistencia social de Estados Unidos y proporciona subsidios mensuales para la compra de alimentos a familias de bajos ingresos.