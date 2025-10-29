Von der Leyen y Takaichi apuestan por reforzar lazos entre la UE y Japón

Japón y Europa "son amigos de confianza", afirmó Von der Leyen en un mensaje publicado a través de redes sociales, en el que destacó la importancia de esa relación "en un mundo incierto".

Ambas partes "están ya profundizando su cooperación en materia de comercio, seguridad económica y materias primas críticas a través de la Alianza para la Competitividad", dijo la responsable de la CE, quien añadió que Tokio y Bruselas también coinciden "en que la seguridad de Europa y la del Indopacífico están estrechamente —y cada vez más— interconectadas".

Takaichi, por su parte, agradeció a Von der Leyen su felicitación por su nombramiento como primera ministra el pasado día 21 y también destacó que Japón y la UE "son socios estratégicos cruciales" que afrontan juntos desafíos en áreas como la seguridad económica o la defensa.

"Elevaremos las relaciones Japón-UE a nuevas alturas", dijo la política conservadora, primera mujer que ocupa la jefatura del Gobierno nipón, en un mensaje publicado en X.

La conversación telefónica entre ambas mandatarias se prolongó unos 15 minutos, según detalló el ministerio nipón de Exteriores. En la misma también se abordaron asuntos internacionales como la guerra de Ucrania y áreas de la cooperación bilateral como la seguridad económica y el refuerzo de la competitividad industrial, informó la cadena estatal japonesa NHK.