Wilders asegura que “hay mucho en juego” y pide voto contra progresistas en Países Bajos

“Espero un buen resultado. Para mi partido es importante que haya una buena participación, que mucha gente vaya a votar. Podemos ganar las elecciones con una alta participación y perderlas con una baja”, declaró Wilders tras emitir su voto en el Ayuntamiento de La Haya, rodeado de decenas de medios neerlandeses e internacionales.

El político, que lidera las encuestas junto al bloque de ecologistas y socialdemócratas GL-PvdA de Frans Timmermans, y el liberal progresista D66, de Rob Jetten, insistió en que su objetivo es “mostrar que hay mucho en juego” en estos comicios y llamó al voto para frenar a los partidos de izquierdas, con quienes aparece empatado en los últimos sondeos publicados el martes.

“Si no quieres a Timmermans ni a Jetten, entonces haz que el PVV sea lo más grande posible”, afirmó, antes de salir del edificio rodeado de una fuerte seguridad, que incluye guardaespaldas personales, dado que es el político más amenazado de Países Bajos desde que hace dos décadas inició su campaña ideológica para prohibir el Corán y limitar el asilo.

Wilders, que votó en el edificio público que acogía por casualidad una exposición de fotografías de refugiados y víctimas de guerras, añadió: “Los votantes tienen el control. Cuanto más grandes seamos, más fácil será. Hoy es el día de votar, mañana es el día de los políticos. Así que veremos. Pero espero que el resultado sea bueno”.

Unos 13,4 millones de neerlandeses están llamados este miércoles a las urnas para elegir la composición del Parlamento nacional, del que saldrá la futura coalición de gobierno, en los terceros comicios que celebra el país en menos de cinco años.

Wilders, favorito durante gran parte de la campaña, ha perdido impulso en los últimos días y se sitúa ahora entre 24 y 28 escaños, seguido de cerca por GL-PvdA (22-26) y D66 (21-25), que ha crecido de forma constante impulsado por la buena imagen de su líder, Rob Jetten. Por detrás se sitúan el democristiano CDA (18-22) y el liberal VVD (15-19), formación que gobernó más de una década bajo Mark Rutte, mientras que el euroescéptico JA21 figura en sexto lugar (9-12).

El Parlamento cuenta con 150 escaños, actualmente repartidos entre 15 formaciones, una cifra que los sondeos prevén que se mantenga tras la votación, a la que concurren 27 partidos. Según las encuestas, será necesaria una coalición de al menos cuatro o cinco partidos para alcanzar los 76 escaños que marcan la mayoría absoluta.

A media mañana, la cifra de participación era del 12 %, ligeramente inferior a las elecciones de 2023, cuando a esa hora había votado ya el 14 % del electorado. Los colegios electorales en Países Bajos cierran a las 21.00 hora local (20.00 GMT), cuando se conocerán los primeros sondeos a pie de urna.