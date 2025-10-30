1,5 millones de euros de patrocinio para que Woody Allen ruede una película en Madrid

Esas son algunos de los condicionantes que aparecen en un contrato de patrocinio que busca promocionar el turismo en la Comunidad de Madrid.

La resolución de la Dirección General de Turismo y Hostelería, adelantada por diario 'El País' y confirmada por EFE, está publicada en el portal de contratación pública con fecha de 24 de octubre, y actualizada este mismo jueves, según aparece en los datos del expediente.

El objeto del contrato es el patrocinio por parte de la Comunidad de Madrid de la campaña de promoción de un largometraje que "deberá reflejar de forma fácilmente reconocible la Comunidad de Madrid, permitiendo que un porcentaje mínimo de metraje de la obra permita la visualización de espacios y localizaciones identificables y reconocibles".

En concreto, se detalla que los pagos se harán efectivos una vez se consigan nueve hitos: un primer 10 % cuando se haga la comunicación internacional del rodaje; otro 20 % con la rueda de prensa de inicio de rodaje; un tercero con una visita institucional al rodaje, y el cuarto cuando se dé el título definitivo, ya con la palabra 'Madrid' incluido en él.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los pagos continuarán "tras la realización de la 'première' en un Festival internacional (Festival de Berlín o festival de similar prestigio internacional)"; el sexto con la presentación de la película en Madrid con presencia de los actores protagonistas disponibles; y los tres últimos -de un 5 % del total cada uno- con cada estreno en una "ciudad internacional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Woody Allen ha rodado en el pasado películas como 'Midnight in Paris', 'Rifkin's Festival', que rinde homenaje a la ciudad de San Sebastián, y 'Vicky Cristina Barcelona', citada en el informe como ejemplo, ya que en la actualidad está en el catálogo de plataformas como Amazon, Google Play, Youtube Tv, Appel Tv (con más de 500 millones de usuarios potenciales en el mundo), además de otras españolas como Movistar Plus+.

"El llamado turismo cinematográfico (...) está en auge. Las localizaciones que aparecen en películas o series pueden despertar el interés de los espectadores y motivarlos a viajar a ese destino, convirtiéndose en turistas", remarca el informe.

Y añade que "las razones más comunes para hacer turismo cinematográfico son disfrutar de una experiencia inmersiva que permita vivir el argumento de la película preferida y seguir los pasos del personaje, así como experimentar el paisaje del destino o visitar restaurantes representativos que se reflejen en la misma".

Según los datos que cita el documento (TCI Research 2017), existe "un desplazamiento del interés de los nuevos consumidores culturales hacia la industria audiovisual, con más de 80 millones de viajeros eligiendo su destino de vacaciones basándose en películas y series de televisión".