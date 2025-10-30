Acuerdo para la conexión Lisboa-Madrid por tren normal en 2030 y de alta velocidad en 2034

Se trata de "un paso decisivo para aproximar aún más las capitales ibéricas", indicó el ministerio de Infraestructuras portugués en un comunicado.

En la nota, el Ejecutivo luso precisa el calendario para tener lista la conexión directa por tren convencional en cinco horas para 2030 y detalla que el objetivo fijado para 2034 es que el viaje entre Lisboa y Madrid se acorte a unas tres horas, con la construcción de la línea de alta velocidad que una Lisboa y Évora y creando una segunda entre Évora y Caia si es necesario.

También figura entre esas metas la aplicación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario en varias partes de la conexión entre las dos capitales y la evaluación y eventual construcción de un nuevo tramo de alta velocidad en la frontera entre los dos países.

El ministerio de Infraestructuras portugués destacó que esta unión ferroviaria representa una alternativa "más competitiva" tanto desde el punto de vista del coste como de la conveniencia para los pasajeros de los más de 40 vuelos diarios entre Lisboa y Madrid.

Y señaló que a esto se suma el hecho de que el tren deja una menor huella de carbono en el medioambiente.

El ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz, calificó el proyecto como "más que una conexión ferroviaria, es un puente para el futuro de la movilidad sostenible y de cohesión europea".

"Se trata de un paso histórico en la conexión entre Portugal y España, con un proyecto que coloca Lisboa y Madrid en solo tres horas de distancia para 2034", remarcó en una nota.

La CE indicó, por su parte, que esta iniciativa "fortalecerá la competitividad" en el tráfico de pasajeros de larga distancia.

"Conectando Portugal, España y más adelante Francia, la conexión ferroviaria de alta velocidad Lisboa-Madrid tiene una clara dimensión transfronteriza y de la Unión", se señala en una nota de la CE, que apunta que esta conexión es parte del Corredor Atlántico Europeo de Transporte.