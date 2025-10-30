Mundo
30 de octubre de 2025 - 21:25

Airbus de JetBlue aterriza de emergencia en Florida y deja pasajeros heridos, según medios

Nueva York, 30 oct (EFE).- Varios pasajeros resultaron heridos luego de que un Airbus de la aerolínea JetBlue, que se dirigía de México a Nueva Jersey, se vio forzado a hacer un aterrizaje de emergencia en Tampa (FL, EE.UU.), según informan varios medios.

Por EFE

El Airbus 320 salió del Aeropuerto Internacional de Cancún (México) con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty y empezó a perder altura, por lo que tuvo que desviarse a Tampa, donde aterrizó poco antes de las 2.30 de la tarde, hora local (6.30 GMT).

JetBlue informó que la aeronave experimentó una caída de altitud y que el "personal médico recibió a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local", aunque no indicó el número de pasajeros afectados.

La aerolínea añadió además que la nave fue retirada de servicio para su inspección y que llevará a cabo una investigación para determinar lo sucedido.

De acuerdo con aviationnews.eu, informes preliminares apuntan a que el problema involucró a uno de los sistemas de control de vuelo del avión, componentes esenciales para gestionar la estabilidad y la dirección de la aeronave.

El portal indica además que el Airbus se desvió a Florida como medida de precaución por la seguridad de los pasajeros y que notificó, a los servicios de emergencia, que estaban en alerta al aterrizar.