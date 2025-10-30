Al menos 25 presuntos insurgentes y seis soldados mueren en operaciones en Pakistán

Las operaciones, que tuvieron lugar en los últimos dos días, coinciden con el colapso de las negociaciones de seguridad con los talibanes afganos y con una grave escalada retórica de Pakistán, que ahora acusa a la India de patrocinar a todos los grupos insurgentes implicados.

El enfrentamiento más grave para las tropas ocurrió en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), fronteriza con Afganistán. Seis militares, incluido un capitán médico, murieron en un "intenso intercambio de fuego" con combatientes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Siete insurgentes del TTP también murieron en esa operación, según el comunicado que describe a estos combatientes como "khwarij patrocinados por la India". El Ejército también usa el término "Fitna-al-Khawarij" (una referencia a herejes) para el TTP.

Esta acusación vincula a la India con la crisis en la frontera afgana un día después del fracaso del diálogo debido a la negativa talibán a actuar contra el TTP, grupo que Islamabad asegura se refugia en Afganistán, según la versión paquistaní.

En un frente separado, el ISPR informó de la muerte de otros 18 insurgentes en dos operaciones en Baluchistán.

El Ejército afirmó que "catorce terroristas patrocinados por India fueron enviados al infierno" en una operación en Quetta. Otros cuatro murieron en el distrito de Kech. El ISPR usa el término "Fitna al Hindustan" (amenaza de la India) para los grupos separatistas baluches.

El comunicado militar aseguró que la "campaña antiterrorista implacable" continuará "a todo ritmo para acabar con la amenaza del terrorismo en el país".

El Gobierno paquistaní acusa al régimen talibán afgano de albergar a combatientes del TTP y de otras organizaciones responsables de atentados en territorio paquistaní, algo que Kabul niega.

La situación ha elevado la tensión regional, con un frágil equilibrio entre Pakistán y Afganistán tras semanas de enfrentamientos fronterizos y un frágil alto al fuego.