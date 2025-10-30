Al menos 9 muertos por deslizamientos de tierra tras las lluvias torrenciales en Uganda

Según detalló la organización a través de la red social X, las fuertes precipitaciones provocaron la muerte de tres niños de una misma familia en la localidad de Chesower, en el distrito de Bukwo, mientras otras seis personas perdieron la vida por otro deslizamiento en Yatui, en el distrito de Kween.

"Los voluntarios de la Cruz Roja están sobre el terreno realizando evacuaciones y se compartirán informaciones más detalladas tan pronto como sea posible", señaló la entidad, al lamentar que el acceso a los puntos afectados es complicado por las lluvias y por el mal estado de las carreteras.

Según reportaron medios locales, algunas de las víctimas estaban durmiendo cuando el deslizamiento arrasó sus hogares.

"Nunca hemos visto nada como esto. El deslizamiento lo arrasó todo, incluyendo a las personas. Estamos sufriendo", declaró a la prensa ugandesa Justine Yariwo, una de las vecinas afectadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El este de África ya sufrió fuertes precipitaciones en la primera mitad de 2024, durante la temporada larga de lluvias que suele extenderse de marzo a mayo, y que ese año se vio agravada por el fenómeno de El Niño, un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En mayo de 2024, la ONU informó de que al menos 473 personas habían fallecido, 410.350 se habían visto desplazadas y 1,6 millones se habían visto afectadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones que golpearon, además de Uganda, otros países de África oriental, como Kenia, Tanzania, Somalia, Etiopía y Burundi.

En la temporada corta de lluvias, que se alarga desde noviembre hasta diciembre habitualmente, decenas de personas se vieron de nuevo afectadas en estos países.