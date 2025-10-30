Analizan cargo de homicidio en muerte de dos niñas de Chile y Argentina en choque náutico

"Tras una exhaustiva investigación sobre el accidente marítimo, hemos remitido este caso al Departamento de Justicia para su investigación penal, con el fin de garantizar la plena rendición de cuentas y ayudar a prevenir casos similares en el futuro", declaró en un comunicado el comandante del sector Miami de la Guardia Costera, Frank J. Florio.

El accidente tuvo lugar el pasado 28 de julio cuando una barcaza remolcada chocó cerca del puerto de Miami con el velero en el que viajaban las tres niñas que fallecieron, además de otras dos menores que resultaron heridas.

La argentina Mila Yankeleich, de 7 años, y la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13, murieron tras el hundimiento del velero que quedó atrapado debajo de la barcaza, al frente de las islas Hibiscus, en Miami Beach, mientras que Arielle Mazi Buchman, con familia argentina, falleció tras pasar casi una semana en el hospital.

Tras investigar el suceso, la Guardia Costera remitió al Departamento de Justicia el caso "por homicidio culposo" contra las partes involucradas en la compañía del remolque.

Aunque el capitán de la barcaza fue sometido a pruebas de alcohol y drogas, no se concluyo que estuviera bajo sus efectos en el momento del choque.

Las autoridades no han informado sobre la causa oficial del siniestro y podría estar relacionada con un fallo humano, visibilidad limitada o procedimientos inadecuados.