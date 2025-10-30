Arabia Saudí registra déficit de 23.600 millones de dólares en tercer trimestre de 2025

El departamento dijo en un informe que Arabia Saudí ingresó un total de 269.900 millones de riales (unos 72.000 millones de dólares), de los cuales 151.000 millones de riales (unos 40.264 millones de dólares) procedieron del petróleo.

Asimismo, los ingresos no petroleros se situaron en los 119.059 millones de riales (unos 32.000 millones de dólares), una caída de 8.000 millones de dólares respecto al segundo trimestre del año.

El Ministerio de Finanzas no ofreció un análisis ni balance de los resultados en el informe, si bien indicó que están en línea con las previsiones del Gobierno.

El presupuesto para 2025 del Gobierno prevé un déficit fiscal de unos 26.885 millones de dólares, así como unos ingresos estimados en 315.150 millones de dólares debido a la caída de los precios del petróleo.

