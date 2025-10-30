Arévalo advierte que persiste en Guatemala una estrategia para desestabilizar su Gobierno

"Sabemos que los intentos de atentar contra la democracia son continuos, están desesperados, el tiempo se les agota porque los corruptos van de salida", afirmó el mandatario en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

Porras, quien ha sido sancionada por la Unión Europea y Estados por corrupción y a quien se señala de perseguir por razones políticas a Arévalo, saldrá del cargo de fiscal general el próximo 16 de mayo, cuando culmina su período, y el presidente guatemalteco deberá nombrar a su sucesor.

"Existe una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones de este Gobierno", que está impulsada por quienes "no quieren que la corrupción se acabe", dijo Árevalo.

Estos sectores han recibido un "duro golpe" esta semana, cuando el máximo tribunal del país reafirmó que los resultados electorales de 2023 “no pueden anularse”, recalcó el presidente.

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió el miércoles una resolución que anuló una controvertida resolución del juez penal, Fredy Orellana, que buscaba declarar vacante el cargo de presidente.

El máximo órgano constitucional advirtió además al juez que evite nuevas acciones que constituyan "prevaricato", comentó este jueves el mandatario, al saludar la resolución que le garantiza la continuación en el poder.

Arévalo afirmó que "no fue en vano" el llamamiento que hizo el domingo por cadena nacional, cuando denunció otro el intento de golpe de Estado encabezado por Porras y Orellana, y exhortó a la comunidad internacional a "seguir alerta para evitar que los intentos antidemocráticos avancen en Guatemala".

"Cada uno de los casos a los que les están dando relevancia son casos espurios y forman parte de la estrategia de desestabilización", sostuvo.

A su juicio, es "positivo" que la Corte Suprema de Justicia dé trámite al proceso para conocer si es procedente la destitución del juez Orellana, como lo solicitó el domingo por considerarlo "un prevaricador".

"A nuestro juicio es procedente su destitución (porque) las pruebas son claras", aseguró el mandatario.

Sobre la sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) este jueves para trata el caso de Guatemala, Arévalo afirmó que pidió el pasado domingo su celebración ante "las acciones que amenazan el orden constitucional".

En esta sesión, indicó, su Gobierno expondrá los intentos de golpe de Estado que comenzaron desde 2023 por parte del Ministerio Público (Fiscalía) y los jueces.

"Nosotros no vamos a dejar que los logros del pueblo de rescatar sus instituciones sean traicionados por esta banda de actores corruptos", sentenció el gobernante.