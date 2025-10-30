Bloquean orden que obligaba a jefe migratorio de EEUU a informar de detenciones en Chicago

Miami (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Una corte de apelaciones bloqueó temporalmente la orden que obligaba al comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, a informar diariamente a una jueza federal sobre las detenciones e incidentes que ocurran durante la campaña de control migratorio de la Administración Trump en el área de Chicago.