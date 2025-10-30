Bukele no dijo que le dará asilo político a Boluarte en la megacárcel de El Salvador

En redes sociales como Facebook y TikTok circula un video que muestra a Bukele pronunciando un discurso en el que supuestamente critica a la expresidenta Boluarte, recientemente destituida por el Congreso de Perú.

"Dina Boluarte me pidió asilo político en El Salvador. Sí, claro que se lo daré, pero en el CECOT. Ahí tendría tiempo de sobra para pensar en todo lo que le hizo pasar a mis hermanos peruanos", se le escucha decir al mandatario en la grabación.

El contenido se acompaña de comentarios que tildan el supuesto pronunciamiento como una burla del presidente salvadoreño a la expresidenta peruana.

HECHOS: El video que circula en línea fue alterado con inteligencia artificial para atribuirle a Bukele falsas declaraciones, como lo prueba un análisis de la pieza y una búsqueda inversa de imágenes que localiza el contenido original, en el que el mandatario no menciona a Boluarte. Además, no hay evidencias de que el político se haya pronunciado públicamente en contra de Boluarte ni que haya dicho que le dará asilo en la megacárcel salvadoreña.

En primer lugar, una búsqueda inversa de imágenes condujo al material original, un video publicado en agosto de 2025 en el canal de YouTube de MBN Noticias.

En la grabación, Bukele aparece en el mismo plano y usando la misma ropa que en el video que se difunde en línea, pero no menciona a Boluarte, sino que responde a críticas de medios de comunicación y organizaciones internacionales sobre sus medidas de seguridad.

"Solo miren algunas de las mentiras que están diciendo con el apoyo y patrocinio de organizaciones extranjeras, y amplificadas por supuestos periodistas y medios independientes. Y luego, Open Society", se le escucha decir al mandatario entre los segundos 0:07 y 0:15 del video.

Por otro lado, una revisión de la secuencia viralizada permite identificar indicios de que fue alterada con inteligencia artificial, como el exceso de nitidez en la piel de Bukele y el movimiento antinatural de sus labios. Además, su voz suena robótica y habla más rápido de lo normal.

Un análisis realizado con la herramienta de verificación de audio 'Hiya Deepfake Voice Detector' determinó que solo hay un 1 % de probabilidades de que la voz que se escucha en el video viral sea auténtica.

Diferentes búsquedas avanzadas en Google comprueban que ningún medio de comunicación ha informado sobre las supuestas amenazas de Bukele de recluir a la expresidenta de Perú en el Cecot.

Tampoco existen rastros de pronunciamientos semejantes en la cuenta de X del mandatario salvadoreño, como lo prueba una búsqueda avanzada en dicha red social, en la que no figuran mensajes con burlas ni críticas a la exmandataria peruana.

De hecho, EFE informó el pasado 3 de octubre sobre una reunión entre Boluarte, quien para entonces aún estaba en la presidencia, y el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, para fortalecer la cooperación en seguridad y la lucha contra el crimen organizado entre ambos países.

En conclusión, es falso que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aparezca en un video burlándose de la expresidenta de Perú Dina Boluarte, destituida recientemente por el Congreso peruano. Se trata de un material alterado con inteligencia artificial que le achaca al mandatario declaraciones inexistentes.