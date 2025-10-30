China dice que "colaborará con EE. UU. para gestionar adecuadamente el asunto de TikTok"

Según un comunicado del Ministerio de Comercio chino, ambas partes "ratificaron los resultados de las consultas económicas de Madrid", celebradas el pasado septiembre, en las que Pekín "se comprometió a colaborar con Estados Unidos para resolver adecuadamente los asuntos relacionados con TikTok".

El texto no proporcionó más detalles sobre este tema, que Trump tampoco mencionó tras su cara a cara con Xi pese a que antes de la reunión el republicano había asegurado que esperaba "obtener un buen acuerdo" en relación a la aplicación.

Trump dijo también previamente que el acuerdo -alcanzado entre Washington y la matriz china de la popular plataforma de vídeos, ByteDance- contaba ya con la "aprobación provisional" de Xi y debía completarse durante la reunión de ambos mandatarios, celebrada este jueves en Corea del Sur en los márgenes de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En septiembre EE.UU. llegó a un acuerdo con la matriz de TikTok, ByteDance, para permitir que la aplicación de vídeos continúe operando en EE.UU. y cumplir el mandato del Congreso, que en 2024 estableció que la aplicación de propiedad china debía ser cerrada por el riesgo que suponía para la seguridad nacional del país norteamericano.

El pacto establece la creación de una empresa conjunta con mayoría estadounidense, con una operación lo suficientemente desligada de su matriz china, - que retendrá el 20 % de participación-, especialmente en lo referente al acceso que el Gobierno chino pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

Poco después, Trump firmó una orden ejecutiva que allanó el terreno para la nueva estructura corporativa, con inversores estadounidenses mayoritarios, entre ellos los directores de Dell y Oracle, este último encargado de asegurar el algoritmo de TikTok y el almacenamiento de datos en los servidores.

Sin embargo, ni Pekín ni Bytedance han ofrecido más detalles acerca del pacto ni de su implementación.