Condenan en Rusia a cadena perpetua a veterano de guerra que violó y asesino a una niña

"El juez del Tribunal regional de Sverdlovsk Pável Neretin condenó a cadena perpetua al excombatiente de la guerra en Ucrania Vladímir Alexándrov, de 41 años, tras declararlo culpable de violar y asesinar a una niña de 11 años en Nizhni Taguil, así como violar a una joven de 20 años y retenerla ilegalmente", señaló el medio.

Mediazona indicó que el veterano cumplirá su sentencia en una cárcel de alta seguridad.

Además, la corte, que sesionó a puerta cerrada, le obligó a pagar una compensación de ocho millones de rublos (casi 100.000 dólares) al padre de la niña asesinada.

El tribunal satisfizo así la demanda de la Fiscalía, que también pedía cadena perpetua para el violador y asesino.

Según la Fiscalía, el 5 de agosto de 2024 Alexándrov, en estado de embriaguez, invitó a su casa a una joven de 20 años, y estando al tanto de los desórdenes psiquiátricos de ella (no puntualizados por las autoridades) "comentó en su contra delitos contra su libertad sexual", tras lo cual la retuvo a la fuerza en su habitación durante cuatro horas.

Además, el 30 de agosto convenció, también en estado de embriaguez, a una niña de 11 años que vivía cerca, a tomar té.

Tras eso la violó, la lanzó al sótano y la estranguló allí.

Debido a las lluvias estacionales el sótano se inundó, por lo que las autoridades estuvieron buscando a la niña durante tres días y solo la hallaron tras bombear el agua.

Alexándrov fue detenido el 3 de septiembre de 2025 en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo, desde el cual tenía previsto volar a Grozni, la capital de Chechenia, y enrolarse en las unidades Ajmat creadas por el líder checheno Ramzán Kadírov para la guerra en Ucrania.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia se ha visto afectada por una oleada de delitos y crímenes cometidos por veteranos de guerra a su retorno del campo de batalla, muchos de los cuales eran criminales reclutados en las cárceles donde cumplían condena.