Costa Rica expresa su solidaridad a los países caribeños afectados por el huracán Melissa

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica indicó en un comunicado de prensa su solidaridad con las víctimas y sus familias, así como con los Gobiernos de los países afectados.

"Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, así como con los Gobiernos y pueblos de las naciones afectadas, ante los graves daños ocasionados a la infraestructura, viviendas y servicios básicos. Asimismo, expresamos la firme esperanza que los países afectados puedan sobreponerse ante las pérdidas causadas por este desastre natural", cita el documento.

El Gobierno costarricense agregó que las embajadas y consulados en la zona activaron el protocolo de emergencia para catástrofes naturales y se mantienen atentos y en constante comunicación con los residentes costarricenses. De momento no se tiene ningún reporte de afectación de connacionales.

Melissa tocó tierra el martes como huracán categoría 5 en Jamaica provocando graves inundaciones, el colapso de carreteras y la destrucción de viviendas e infraestructuras públicas. Al menos cuatro personas han muerto en Jamaica a causa del huracán, que dejó asimismo a más de 500.000 personas sin electricidad.

En total, ha dejado al menos 32 víctimas mortales: veintitrés fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, cuatro en Panamá y uno en República Dominicana.

El ciclón, ahora de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que empeore la situación, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.