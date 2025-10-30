Defensa Civil de Cuba pasa a fase recuperativa a tres de las seis provincias orientales

El organismo especializado en situaciones de desastre explicó que las tres provincias mencionadas “no presentan una situación hidrológica compleja y están en condiciones para la recuperación”.

“Se destaca la buena labor de las autoridades, medios y la población por su disciplina y solidaridad durante la preparación y respuesta al evento”, agregó la nota de la Defensa Civil que más temprano orientó pasar a la “normalidad” a la provincia de Camagüey (oriente).

Estas localidades del este cubano estaban en “alarma” desde el lunes. La fase “informativa” es la primera de cuatro etapas cronológicas que las autoridades cubanas establecen para afrontar desastres naturales.

Le siguen las de “alerta” (cuando la presencia ciclónica se prevé en las siguientes 48 horas), “alarma” (24 horas antes) y la fase “recuperativa”.

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del miércoles con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson y cruzó su extremo oriental durante unas siete horas con fuertes vientos, intensas lluvias y una severa marejada ciclónica.

El Gobierno cubano no ha presentado hasta el momento una evaluación de daños, pero sobre todo las inundaciones provocaron severos desperfectos en viviendas, infraestructura básica y en la agricultura. Por el momento no se han comunicado víctimas mortales.