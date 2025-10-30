Detienen a cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre

Los cinco fueron arrestados simultáneamente en París y sus alrededores, concretamente en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) alrededor de las 21.00 horas (20.00 GMT) del miércoles, precisó la fiscal.

Uno de los detenidos anoche “era objetivo de los investigadores” y tienen “pruebas de ADN que lo vinculan con el robo. Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”, añadió.

Señaló que los otros cuatro detenidos este miércoles “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo”.

Los arrestos se produjeron la misma noche que los dos arrestados el pasado sábado y que han reconocido “parcialmente” su participación en el golpe fuesen imputados formalmente por el juez instructor del caso por “robo organizado y conspiración para delinquir” e ingresaron en prisión preventiva, anunció la Fiscalía de París.

Los dos hombres, de unos treinta años, "admitieron parcialmente los hechos", explicó Beccuau, en una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde. Se sospecha que fueron ellos quienes "entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas", precisó.

La fiscal añadió que "nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo". Sin embargo, los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un grupo mucho mayor que los cuatro autores identificados por las cámaras de vigilancia, afirmó.

Beccuau puntualizó que las joyas aún no han sido recuperadas, pero declaró que mantienen la esperanza de que sean encontradas y devueltas al Museo del Louvre.