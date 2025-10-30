Director de la tercera película de ‘Now You See Me' apuesta por más magia real y menos CGI

"Lo más importante al hacer esta película fue lograr que la magia fuera lo más práctica y natural posible. Me encantan las dos primeras películas, pero a veces dependían demasiado de los efectos visuales para plasmar la magia", explica el cineasta en una entrevista con EFE.

La escena de la que Fleischer está más orgulloso es la de la "batalla mágica" en la que siete ilusionistas de distintas generaciones compiten entre sí para demostrar quién tiene los mejores trucos de magia, ya que se rodó en una sola toma -sin cortes o cambios de cámaras- en el Castillo Nádasdy, en Hungría.

"Era muy importante ver a los actores haciendo los trucos sin cortes, y simplemente ver cómo se desafían con diferentes trucos. Es algo que los magos suelen hacer: improvisar trucos para lucir sus habilidades", anota el cineasta.

Para conseguir esta compleja escena llena de movimientos de cámara y visuales trucos de magia, según Fleischer, fue fundamental que los actores estudiaran con magos profesionales y entrenaran muchas horas, y además se necesitaron largos ensayos con todo el equipo. Se hicieron más de una docena de tomas hasta conseguir una única toma sin cortes con la coreografía de ilusionistas perfecta.

Jesse Eisenberg, que da vida a J. Daniel Atlas, uno de los magos veteranos, compara la dificultad de aprender "el truco más pequeño" con las "horas y horas" que le toma a su hijo aprender a tocar una canción en el piano.

Para la promoción de esta película, Eisenberg salió a las calles de Nueva York para hacer trucos de magia con una baraja de cartas y regalar entradas a los fans de la película, que se estrena en cines este 14 de noviembre.

No obstante, el actor y director dice que, pese a haber interpretado a este personaje en tres películas, está muy lejos de poder hacer un espectáculo de magia en Las Vegas.

Para Dave Franco, quien también ha encarnado en tres ocasiones al ilusionista Jack Wilder, lo distinto en esta película es que Fleischer, que viene del mundo de la comedia -con cintas como 'Zombieland'- ha potenciado el humor de la película y ha añadido "más acción".

Otro gran cambio es la llegada de un trío de jóvenes ilusionistas, a los que dan vida Justice Smith, Dominic Sessa y Ariana Greenblatt.

“Lo que me gusta de nuestra relación entre los tres es que, mientras que los 'jinetes' originales tienen muchos conflictos de ego en las dos primeras películas, nosotros tres nos queremos muchísimo, nunca nos criticamos, siempre nos apoyamos mutuamente”, declara a EFE Smith.

La antagonista es Rosamund Pike, que encarna a la comerciante de diamantes Veronika Vanderberg, quien ayuda a los criminales a blanquear su dinero. La actriz admite a EFE que dudó en aceptar otro papel de villana y solo cambió de opinión tras reescribir junto al equipo al personaje para darle unas "raíces profundas".

Tanto el director como el elenco coinciden en que esta película, que se rodó en localizaciones como Abu Dabi, Amberes y Francia, está hecha para ser vista en la gran pantalla y lejos de las distracciones del teléfono móvil.

“No creo que vayan a mirar su teléfono (al ver esta película), es muy ingeniosa y tiene un giro muy bueno. Es un rompecabezas, y logran armar las piezas a la perfección. Es como leer una novela de Agatha Christie. No vas a dejar de leer ni a distraerte, porque quieres resolverla”, anota Isla Fisher, que encarna a la ilusionista Henley Reeves en la primera cinta y, tras no participar en la segunda película, regresa para este nuevo capítulo.