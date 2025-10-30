EE.UU. detiene a catorce agentes policiales por presuntos vinculos con el narcotráfico

Los acusados fueron detenidos por fuerzas del orden en distintos operativos del Distrito Norte de Mississippi y algunos de ellos portaban armas de fuego.

Entre los detenidos, catorce han sido descritos por el FBI como "agentes del orden público locales" que estarían implicados en permitir el tráfico de drogas en esta región.

El FBI detalló que si los agentes son encontrados culpables podrían recibir penas agravadas si así lo considera el juez federal que esté a cargo del caso.

La investigación, que se extendió por varios años y abarcó distintos condados del delta de Mississippi, reveló que algunos de los oficiales arrestados aceptaron sobornos de hasta 37.000 dólares para facilitar el tránsito de drogas y transporte de efectivo asociado.

Entre los detenidos se encuentran también dos alguaciles de condado, quienes presuntamente colaboraban con traficantes en varias operaciones, incluyendo acompañamiento armado durante transportes de cocaína supervisados por un agente encubierto del FBI.

Además de los cargos por tráfico de drogas, diecinueve de los acusados enfrentan acusaciones federales por violación de leyes de armas, al portar armas de fuego en relación con actividades de narcotráfico.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance completo de la red de corrupción y tráfico en la región, y no se descartan más arrestos conforme avance el proceso judicial.