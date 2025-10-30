El chavismo marcha en Caracas contra la "amenaza real" del despliegue militar de EE.UU.

En la concentración, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, se dirigió a la multitud y señaló como "pruebas bélicas" que Estados Unidos realice ejercicios militares en Trinidad y Tobago, que está a 11 kilómetros de la costa más cercana de Venezuela.

Fernández advirtió que "las pruebas militares que establecieron los Estados Unidos exactamente a 11 kilómetros de Venezuela" generaron "una amenaza real".

En ese contexto, señaló que los venezolanos salieron hoy en contra de la movilización naval y aérea estadounidense y contra la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a quien el Parlamento de Venezuela declaró 'persona non grata' tras acusarla de "formar parte de un plan sistemático para agredir y atentar" contra el país suramericano.

"Esta señora primera ministra (...) empieza a apoyar los tambores de la guerra, los tambores del imperio", expresó el jefe de Gobierno de Caracas, al hablar ante centenares de manifestantes en la capital venezolana frente quienes llamó "criminal de guerra" a Persad-Bissessar.

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, afirmó que la primera ministra trinitense "pone a disposición" a Trinidad y Tobago para que sea "una base militar" y que "Venezuela sea intervenida".

"Rechazamos contundentemente esta agresión de ella que se presta para eso", dijo Meléndez, quien consideró a los trinitenses como "amigos" de Venezuela.

El miércoles, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó al pueblo de Trinidad y Tobago a evitar que Estados Unidos "meta una guerra en el Caribe", luego de que el país insular recibiera el domingo un destructor de la Armada estadounidense, en medio del despliegue militar de la nación norteamericana en la región.

El domingo, Venezuela denunció una "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago "en coordinación con" la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. para "instalar una guerra en el Caribe".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Trinidad y Tobago negó que los ejercicios militares de la Armada estadounidense en su territorio contra el narcotráfico en el Caribe sean para provocar hostilidades contra Venezuela.