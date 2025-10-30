El euro cae hasta 1,1550 dólares después de las reuniones de la Fed y el BCE

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1566 dólares, frente a los 1,1660 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1550 dólares.

Como se esperaba, el BCE mantuvo sus tasas de interés a los depósitos bancarios en el 2 %.

Su presidenta, Christine Lagarde, dejó entrever que no van a bajar los tipos de interés en diciembre al decir que "el BCE está en un buen lugar".

El euro había repuntado algo antes de que el BCE comunicara su decisión y de la rueda de prensa de Lagarde impulsado por las cifras de crecimiento de la zona del euro.

Lagarde dijo que no se va a quejar del crecimiento de la zona del euro, que podría ser mejor, pero subió un 0,2 % en el tercer trimestre del año, respecto al trimestre anterior.

El BCE considera que se han mitigado los riesgos a la baja para el crecimiento económico de la región después de que la Unión Europea (UE) y EEUU lograran un acuerdo comercial en verano; del reciente alto el fuego en Gaza y de los progresos en las negociaciones comerciales entre EEUU y China anunciados hoy.

La moneda europea ya se había depreciado después de que Powell dijera que la bajada de los tipos de interés en diciembre no está garantizada en EEUU.

La Fed recortó sus tipos de interés de forma moderada, hasta un rango entre el 3,75 % y el 4 %.

El euro se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1547 y 1,1635 dólares.