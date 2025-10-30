El Gobierno italiano responderá al tribunal de cuentas para retomar el puente de Mesina

El ministro de Infraestructuras y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, principal impulsor del proyecto, ha previsto esta mañana que, tras el fallo, el inicio de las obras se retrasará de noviembre a febrero.

"Esperamos con gran tranquilidad las motivaciones del Tribunal de Cuentas porque estamos convencidos de que podremos responderlas", dijo ante los medios.

La pasada noche la corte, que controla el uso de los fondos públicos, no concedió la autorización para la construcción de este puente que deberá atravesar el estrecho de Mesina para unir la peníncula itálica con Sicilia.

La decisión suscitó la ira del Gobierno de coalición de la primera ministra Giorgia Meloni, quien la calificó de "el enésimo acto de invasión de la jurisdicción del Gobierno y del Parlamento".

La Asociación Nacional de Magistrados, que reúne a cerca del 96 % de los jueces del país, ha condenado estos "ataques injustos" y ha avisado que su papel constitucional es "proteger a la ciudadanía".

No obstante, un día después el Ejecutivo ha bajado el tono en sus críticas a la justicia contable y el propio Salvini ha declarado su intención de responder a sus solicitudes.

Esto después de que la coalición se reuniera esta mañana en el romano Palacio Chigi, sede gubernamental, y de que Salvini hablara con los técnicos y asesores de su ministerio.

El plan aprobado por el Gobierno y adjudicado al consorcio Eurolink —liderado por la italiana Webuild, en la que la española Sacyr posee un 22,4%— contempla un puente colgante con un vano central de 3.300 metros, tres carriles por sentido, dos vías ferroviarias y torres de 399 metros de altura.

Se estima que permitirá el paso de hasta 6.000 coches por hora y 200 trenes al día, reduciendo el trayecto entre Calabria y Sicilia de dos o tres horas en ferry a 15 minutos por carretera y 10 en tren.

El Tribunal de Cuentas emitirá las motivaciones de su sentencia en el plazo de 30 días.