El nuevo tráiler de Stranger Things intensifica la batalla final sobre un caótico Hawkings

"Por fin podemos empezar", da inicio al avance la voz de Vecna al invitar al espectador a un dramático tráiler de casi tres minutos que comienza con Hawkings desolada por completo.

"Con la ciudad bajo acuartelamiento militar y Vecna ​​desatando nuevas pesadillas sobre nuestros héroes, la situación no solo se complica, sino que todo se vuelve completamente diferente en esta quinta y última temporada", informó Netflix en un escrito a través de su página de seguidores TUDUM.

Unidos, con el único objetivo de matar a Vecna, y al son de la mítica canción 'Who Wants to Live Forever?', de la legendaria banda británica Queen, los personajes van apareciendo de a poco y en cámara lenta, para otorgarle mayor dramatismo a la épica batalla final.

"Estamos muy tristes por perderla. Estar atrapados aquí, sin un final a la vista", dice por su parte Mike Wheeler (Finn Wolfhard) en su afán por encontrar a Eleven (Millie Boby Brown) desde lo alto de un edificio mientras Hawkings se fortifica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Encontraremos a Vecna y terminaremos con esto de una vez por todas", agrega el avance, mientras aparece una imagen de los cuatro amigos adolescentes que comenzaron juntos la aventura de 'Stranger Things': Mike, Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp) y Lucas (Caleb McLaughlin).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El final del avance muestra a Vecna abduciendo a Will, el personaje que dio inicio a la trama con su desaparición en la primera temporada y su misteriosa conexión con el Upside Down.

La quinta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer llega tres años después del final de la cuarta, que acabó con una fisura abierta en las dos realidades que conviven en el universo de esta ficción que arrancó en 2016.

Esta última entrega se estrenará en tres partes: la primera llegará a la plataforma de Netflix el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la última, con solo un episodio -de dos horas de duración- con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

'Stranger Things 5' tendrá ocho capítulos y contará con las actuaciones del elenco principal. Junto a Millie Bobby Brown, regresan Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) y Maya Hawke (Robin).

Entre los nuevos fichajes destacan Jake Connelly, Nell Fisher, Alex Breaux y Linda Hamilton.

La cuarta temporada de 'Stranger Things' es la tercera serie en inglés más vista de Netflix, con 140 millones de visionados y 1.838 millones de horas vistas. Solo es superada por 'Wednesday' y 'Adolescence'.