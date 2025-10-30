El petróleo Brent sube un 0,12 % y alcanza los 65 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,08 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 64,92 dólares.

El 'oro negro' se mantuvo al alza y logró rozar la barrera de los 65 dólares el barril mientras los inversores interpretaron el resultado de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur como una desescalada de las tensiones comerciales entre ambas potencias.

Trump acordó este jueves reducir en un 10 % los aranceles totales a China -del 57 al 47 %-, a cambio de que Pekín reanudara las compras de soja estadounidense, mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras y tomara medidas contra el comercio ilícito de fentanilo.

Los operadores también asimilan la decisión de la Reserva Federal (Fed) estadounidenses de recortar los tipos de interés en otro cuarto de punto, hasta dejarlos en una horquilla entre el 3,75 % y el 4 %.

El mercado continúa pendiente de la próxima reunión de los países de la OPEP+ de este fin de semana, donde podrían indicar un nuevo anuncio de aumento de producción para diciembre.

El Brent llegó a caer más de un 5 % la semana anterior, tras la imposición de sanciones por parte de Washington a las principales petroleras rusas y los inversores todavía siguen analizando la efectividad de las mismas y sus posibles efectos en el precio del crudo y el suministro a nivel global.