El PIB alemán se estanca en el tercer trimestre

Este dato, ajustado por precios, estacionalidad y calendario, se conoce después de que el PIB germano retrocediera un 0,2 % entre abril y junio y aumentara entre enero y marzo un 0,3 %, informó Destatis este jueves en un comunicado.

Según los datos preliminares, las inversiones en equipamiento evolucionaron no obstante positivamente en el tercer trimestre.

En cambio, las exportaciones disminuyeron respecto al trimestre anterior, indicó Destatis.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB alemán fue un 0,3 % superior en términos reales (ajustado por precios) en los tres meses de julio a septiembre.

Ajustado por precios y calendario, también fue un 0,3 % superior.

Destatis revisó además los resultados publicados de los trimestres anteriores al incorporar nueva información estadística disponible en los cálculos del primer y segundo trimestre.

Así, la tasa de variación del PIB real para el segundo trimestre fue revisada al alza una décima, del -0,3 % al -0,2 %.

La economía de Alemania, la mayor de la UE y la tercera a nivel mundial, encajó dos años consecutivos en recesión en 2023 y 2024.

Para 2025, el Gobierno alemán prevé que la economía vuelva a crecer ligeramente, con una expansión del 0,2 %, mientras que para 2026 y 2027 las proyecciones del Ejecutivo muestran para esos años, respectivamente, un alza del PIB del 1,3 % y un 1,4 %.

Este cálculo coincide con el de las proyecciones de otoño de los principales institutos económicos de Alemania.

A la mayor economía de Europa le sopla el viento en contra desde varios frentes.