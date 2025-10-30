El presidente interino de Perú asegura que "se está comiendo el pleito" de la inseguridad

"Este Gobierno ha decidido comerse el pleito de varios problemas nacionales, partiendo de la seguridad ciudadana. Nos estamos comiendo el pleito literalmente. Ahí surgen voces críticas, pero que -tal vez- en su momento no quisieron comerse el pleito", dijo Jerí durante una actividad con pequeñas productoras agropecuarias en el Palacio de Gobierno de Lima .

El presidente interino, que asumió la banda presidencial hace tres semanas en su condición de presidente del Congreso y tras la destitución -por parte del Legislativo- de la exmandataria Dina Bolaurte, destacó que su Gobierno de transición podría haber adoptado una posición más pasiva pero se ha comprometido con el país y quiere gobernar con una actitud distinta para poder hacer "más y mejores cosas".

"Este Gobierno corto, de transición, va a hacer la diferencia y tiene que marcar un antes y un después para que el gobierno que venga tenga la valla alta", agregó Jerí al referirse a que tienen que trabajar para conseguir que el próximo Ejecutivo sea más empático, cercano y que apueste por el desarrollo de las regiones.

El mandatario hizo hincapié en que el Estado debe "volver a conocer el país", porque durante mucho tiempo las autoridades han vivido alejadas, en burbujas y tras escritorios, y no han interactuado de verdad con los departamentos del país para poder así impulsar sus potencias.

Jerí indicó que el Palacio de Gobierno está abierto para lograr un "acercamiento sincero" con el pueblo, más allá de ceremonias o reconocimientos, y agregó que las mujeres productoras en el sector agropecuario presentes este jueves "son el ejemplo de lo que el Estado tiene que hacer para repotenciar las regiones".