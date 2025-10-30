El presidente libanés ordena al Ejército que haga frente a los soldados israelíes

"Aoun instruyó al comandante del Ejército, general Rodolphe Haykal, a que el Ejército libanés enfrente cualquier incursión israelí en los territorios liberados del sur, en defensa del territorio libanés y de la seguridad de sus ciudadanos", informó la Presidencia en un comunicado.

El jefe de Estado criticó que el ataque haya tenido lugar además pocas horas después de que el sur del Líbano acogiera una reunión del mecanismo de supervisión del alto el fuego, al que instó una vez más a presionar a Israel para que cumpla con las estipulaciones del pacto.

Esta madrugada, un grupo de soldados israelíes apoyados con varios vehículos militares cruzaron la divisoria de facto y asaltaron durante más de dos horas el Ayuntamiento de Blida, donde acabaron con la vida de un empleado público identificado como Ibrahim Salama.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció que el asesinato de un trabajador mientras estaba llevando a cabo sus labores supone un ataque "contra las instituciones estatales" y se comprometió a seguir ejerciendo presión sobre los países garantes del alto el fuego para que actúen.

En esta línea, el Ejército libanés también condenó la acción al considerarla una "acto criminal, una violación flagrante de la soberanía libanesa y una falta al cese de hostilidades", por lo que ha pedido la intervención del mecanismo de supervisión para acabar con este tipo de ataques.

Israel ha continuado bombardeando el Líbano prácticamente a diario pese al alto el fuego acordado entre las partes el pasado noviembre y aún mantiene a sus tropas en varios puntos de su territorio.

Si bien desde la entrada en vigor del cese de hostilidades las tropas israelíes han realizado varias incursiones en aldeas fronterizas, a veces haciendo volar algunos inmuebles o estructuras.