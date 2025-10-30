El secuestro de 17 niños en la India acaba con el captor muerto y los menores a salvo

El incidente comenzó a las 13:45 hora local (08:15 GMT) en los RA Studios, en la zona de Powai, a donde niños, de entre 8 y 14 años, habían sido atraídos con la falsa promesa de una audición para una "serie web", informó la policía en un comunicado.

Durante el asedio, que concluyó a las 15:45 (10:15 GMT), se observaron varias manos de niños cerca de la ventana, lo que llevó a los agentes a forzar la entrada ante las amenazas del secuestrador, identificado como Rohit Arya.

El secuestrador disparó a los agentes con una pistola de aire comprimido en cuanto irrumpieron, a lo que la policía respondió con fuego real, hiriendo al atacante.

Arya fue detenido y trasladado a un hospital, donde falleció poco después. La policía confirmó que actuaba solo, pese a que él sugirió que tenía cómplices.

Durante el secuestro, Arya distribuyó un video de poco más de minuto y medio en el que justificó su acción como una alternativa al suicidio. "No tengo muchas demandas; tengo demandas simples, demandas morales, demandas éticas y algunas preguntas", afirmaba en la grabación, insistiendo en que no era un terrorista ni pedía dinero.

En el mismo video, advertía de que "el más mínimo movimiento en falso" le haría "prender fuego a todo este lugar y morir en él", aunque no detalló sus demandas.

Bombay, conocida popularmente como "Bollywood", es el epicentro de la gigantesca industria cinematográfica en hindi de la India, y celebran a diario cientos de audiciones para películas y series, haciendo de la promesa de un casting una trampa creíble para atraer a los menores.