España ofrece a Jamaica un hospital de campaña tras la devastación del huracán Melissa

El Gobierno español ha ofrecido "un hospital (de campaña) a Jamaica y lo haremos en Gaza en cuanto podamos", manifestó Albares durante su intervención en el Foro de la Paz de París, en un panel dedicado a la protección del Derecho Internacional en el mundo.

Tras el anuncio del jefe de la diplomacia española, el Ministerio de Exteriores del país precisó que "en respuesta a las necesidades médicas expresadas por Jamaica" se ha ofrecido "a través de la Aecid (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)" un hospital de campaña "START".