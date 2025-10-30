España y Colombia presentan declaración por la igualdad con motivo del Orgullo argentino

El embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui, y el encargado de negocios de la legación diplomática colombiana, Frank Godoy Casadiego, fueron los encargados de presentar el acto organizado por ‘Diplomáticos por la Igualdad’.

Este colectivo está formado por funcionarios de distintos países acreditados en Argentina y su objeto es expresar su compromiso con los derechos, la dignidad y la inclusión de todas las personas, con independencia de su orientación sexual, género, identidad, expresión o características sexuales.

De Arístegui recordó que el Gobierno de España está "firmemente comprometido con cualquier iniciativa relacionada con la promoción y el disfrute efectivo de los derechos de igualdad, de diversidad y, en conjunto, de todos aquellos de la comunidad LGBTI".

Y se congratuló porque España y Argentina celebren este año el veinte y quince aniversario, respectivamente, de la aprobación del matrimonio igualitario.

En España, "desde 2005 se ha venido desarrollando un proceso de desarrollo normativo importante", dijo, al enumerar el derecho a la adopción de las parejas del mismo sexo, las leyes de igualdad de trato y no discriminación, de identidad de género y para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, además de programas para prevenir la LGTBIfobia y de atención a víctimas de violencia.

De Arístegui reconoció la labor de la sociedad civil argentina y las organizaciones defensoras de los derechos del colectivo en este país, "incluso en estos tiempos que son difíciles", y recordó que 'Diplomáticos por la Igualdad' nació en Viena en 2017.

A su turno, el colombiano Casadiego también remarcó el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro con "la protección y promoción de los derechos de toda la población LGBTI+".

"Nunca dos antónimos fueron tan sinónimos, diversidad e igualdad", afirmó, para luego agradecer el esfuerzo realizado por las embajadas implicadas en esta iniciativa en la capital argentina.

El acto, que coincidió con la inauguración de una exposición en la misma Embajada española sobre la violencia que acecha a las personas trans, transcurrió en vísperas de la celebración del Día del Orgullo en Argentina, que tendrá lugar el próximo sábado.