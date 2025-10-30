Estatal eléctrica prevé apagones en el 48% de Cuba, mientras el oriente sigue a oscuras

El boletín de la UNE especifica que el miércoles hubo interrupciones del servicio eléctrico las 24 horas que se extendieron a esta madrugada, excepto en las seis provincias del oriente que permanecen a oscuras desde el martes antes del paso de Melissa por esa región.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, explicó que las dos termoeléctricas de la región no sufrieron daños y que podrían reconectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cuando se arreglen las múltiples líneas de distribución por la caída de árboles y postes eléctricos, algo que se demorará algunos días.

Esta situación debe sumarse a los problemas crónicos de generación derivados de la crisis energética que padece el país, que en el oriente -donde residen unos 3,5 millones de personas- provoca apagones de 20 horas diarias en amplias regiones.

Para el resto del país, la compañía estatal estima esta jornada los habituales cortes en el servicio, una situación agravada desde agosto de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el momento de máxima demanda una capacidad de generación de 1.348 megavatios (MW) y una demanda de 2.450 MW.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.102 MW y afectación (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.172 MW.

Actualmente, cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles (31 %) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas centrales son responsables de cerca del 40 % del mix energético.

Además, 68 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y alrededor de una veintena no están operativas por déficit de lubricante. Estos equipos deberían suministrar alrededor de otro 40 % del mix energético.

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

El programa solar gubernamental, que ha puesto en marcha 32 parques fotovoltaicos por todo el país este año, alivia el déficit eléctrico durante el día, pero no por la noche porque no cuenta con baterías para acumular energía.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de "asfixia energética".

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones paralizan la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas registradas en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores de los últimos meses en La Habana y Gibara.